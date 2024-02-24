Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 90+5'te VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, sol kanatan yapılan ortada Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Lacivert-beyazlılar bu karar sonrası hakeme uzun süre itiraz etti.

Habertürk Giriş: 24.02.2024 - 21:52 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:52 facebook

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