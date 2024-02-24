Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı!

        Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 90+5'te VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, sol kanatan yapılan ortada Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Lacivert-beyazlılar bu karar sonrası hakeme uzun süre itiraz etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 21:52 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de penaltı VAR!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, maça sarı-lacivertlilerin son dakikalarda kazandığı penaltı damgasını vurdu.

        90+3'te Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.

        POZİSYONU İZLEDİ, EL KARARI VERDİ

        Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

        Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemezken, dönen topu tamamlayarak takımını galibiyete taşıdı.

        REKLAM

        Kasımpaşalı oyuncular penaltı sonrası hakem Cihan Aydın'a uzun süre itirazlarda bulundu. Kasımpaşa yöneticisi Serkan Reçber de maçın ardından orta sahaya gelip hakeme itiraz edince kırmızı kart gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar!
        Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı