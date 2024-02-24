Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı!
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 90+5'te VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, sol kanatan yapılan ortada Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Lacivert-beyazlılar bu karar sonrası hakeme uzun süre itiraz etti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, maça sarı-lacivertlilerin son dakikalarda kazandığı penaltı damgasını vurdu.
90+3'te Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.
POZİSYONU İZLEDİ, EL KARARI VERDİ
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve beyaz noktayı gösterdi.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemezken, dönen topu tamamlayarak takımını galibiyete taşıdı.
Kasımpaşalı oyuncular penaltı sonrası hakem Cihan Aydın'a uzun süre itirazlarda bulundu. Kasımpaşa yöneticisi Serkan Reçber de maçın ardından orta sahaya gelip hakeme itiraz edince kırmızı kart gördü.