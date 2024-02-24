Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi'nin 90+6'daki golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, puanını 70 yapıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa'nın maçtaki tek golü Porozo'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 27. haftada Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler oldukça zorlandığı mücadeleyi geriden gelerek 2-1 kazanmayı başardı.
Lacivert-beyazlılar, 58. dakikada Porozo'nun kafa vuruşuyla Kadıköy'de 1-0 öne geçti.
Bu golden sonra toparlanan Fenerbahçe, 64'te Mert Hakan Yandaş'ın frikikten attığı müthiş golle 1-1'i yakaladı.
VAR UYARDI, PENALTI GELDİ!
90+6'da VAR uyarısının ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi, kaleci Ali Yaşar'dan dönen topu tamamlayarak takımına üç puanı getirdi: 2-1.
Son 6 maçta 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 70 yapıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren 5. sıradaki Kasımpaşa ise deplasmanda 2 maç sonra mağlup olup 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı.
14. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Aytaç gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
23. dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Djiku kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic, Kasımpaşa ceza sahasında uygun pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını attı. Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topu Aytaç Kafa ile kale içine doldurdu, Omeruo'nun kafasıyla dokunduğu topu kaleci Livakovic son anda kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas içinde iyi yükselen Porozo kafa ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan'ın kullandığı frikikte top köşeden ağlara gitti: 1-1.
80. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne yaklaştı. Tadic'in Fenerbahçe yarı sahasından, Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol etti. Batshuayi'nin sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.
90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruş sonrasında hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurdu. Hakem Cihan Aydın, Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanmak için Batshuayi topun başına geçti. Batsuhayi'nin penaltısında kaleci Ali Emre soluna gelen topu kurtardı, boşta kalan meşin yuvarlağı Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.
Stat: Ülker
Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Dk. 60 Szymanski), Cengiz Ünder (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (90+1 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 77 Batshuayi)
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Sadiku (Dk. 78 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Fall (Dk. 86 Rochinha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 58 Porozo (Kasımpaşa), Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Batshuayi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 82 Fall, Dk. 90 Thomas (Kasımpaşa), Dk. 54 İsmail Yüksek, Dk. 84 Djiku (Fenerbahçe)