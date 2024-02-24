Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ali Erbaş: İbadet eden nesillerle daha huzurlu olacağız

        TRABZON'da 'Çocuklarla Berat Kandili' programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı ibadet eden nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman daha mutlu olacağız, daha huzurlu olacağız. Cenabı hak bu mübarek gecede dualarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri beratını alan kullarından eylesin inşallah. Cenabı hak şu anda başta Filistin Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde 'Çocuklarla Berat Kandili' programına katıldı. Çocukların anne babalarının da yer aldığı programda, çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa katılan Prof. Dr. Ali Erbaş da Berat Kandili vesilesiyle bir konuşma yaptı.  'RABBİMİZE SONSUZ HAMDÜ SENALAR OLSUN' Konuşmasında vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisi vurgusu yapan Prof. Dr. Erbaş, "Bu mübarek berat gününde berat gecesinin hemen öncesinde, bu camide bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Mübarek geceleri idrak etmemiz gerektiğini bizlere tavsiye buyuran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) selam olsun. Ne mutlu bizlere ki bizden öncekiler İslam'ı yaşayan, muştakiler dua etmişler, onların duaları kabul olmuş, ağzı dualı nesiller camilerde birlikte ibadet edip namaz kılıyorlar. Onlar böyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip eyle. Onların bu duaları kabul olmuş olacak ki bugün anlı secdede olan bu nesil bugün bu camide, bu mübarek berat gecesinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Rabbim kabul eylesin inşallah. Cenab-ı hak bizleri imtihan etmek için yarattı. İnşallah bu imtihanı kazanmak için elimizden gelen gayreti gösterelim. İmtihanı camilere daha çok gitmekle, namazımızı ihmal etmemekle, küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi saymakla, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisiyle; Rabbimizi severek onun rızasına uygun hareket ederek, bu imtihanı geçeceğiz inşallah" diye konuştu. 'BERATIMIZ MÜBAREK OLSUN' Gelecek nesillerin ibadet etmesinin toplumsal huzuru artıracağını belirten Erbaş, "İbadetler bu imtihanı kazanmamızın vasıtalarıdır, vesileleridir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, teneffüs ettiğimiz hava, aldığımız nefes hepsi bizim için birer nimet. Bu nimetlerin şükrünü eda edebilmek için, değmez mi saatlerce secde etmeye, rüku etmeye, değmez mi namaz kılmaya oruç tutmaya? İşte mübarek günler ve geceler bunun için bir vasıta. Berat Gecesi de öyle, bu gece vesilesiyle Rabbimize dua edelim. Yapmış olduğumuz hatalar elbette vardır, o hataları bir daha yapmamak için Rabbimize söz verip beratımızı alacağız inşallah. Beratımızı yani affımızı almanın yolu buradan geçiyor. O yüzden bizim göz aydınlığımız, alnı secdeye değen yavrularımız inşallah hayatları boyunca namazlarını ihmal etmeyecekler. İnşallah hayatları boyunca peygamber efendimize salatu selam edecekler. Tekbirlerle kelime-i tevhitlerle uzun bir ömür nasip olur inşallah. İmanlı, amelli, ibadetli nesiller bizim için çok önemli. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ibadet eden nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman daha mutlu olacağız, daha huzurlu olacağız. Cenabı hak bu mübarek gecede dualarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri beratını alan kullarından eylesin inşallah. Cenabı hak şu anda başta Filistin Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Şehitlerimize rahmet eylesin yaralılara ve gazilerimize acil şifalar nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun, beratımız mübarek olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:41 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Erbaş: İbadet eden nesillerle daha huzurlu olacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON’da ‘Çocuklarla Berat Kandili’ programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı ibadet eden nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman daha mutlu olacağız, daha huzurlu olacağız. Cenabı hak bu mübarek gecede dualarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri beratını alan kullarından eylesin inşallah. Cenabı hak şu anda başta Filistin Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nde ‘Çocuklarla Berat Kandili’ programına katıldı. Çocukların anne babalarının da yer aldığı programda, çocuklar tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa katılan Prof. Dr. Ali Erbaş da Berat Kandili vesilesiyle bir konuşma yaptı.  ‘RABBİMİZE SONSUZ HAMDÜ SENALAR OLSUN’ Konuşmasında vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisi vurgusu yapan Prof. Dr. Erbaş, “Bu mübarek berat gününde berat gecesinin hemen öncesinde, bu camide bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Mübarek geceleri idrak etmemiz gerektiğini bizlere tavsiye buyuran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (SAV) selam olsun. Ne mutlu bizlere ki bizden öncekiler İslam’ı yaşayan, muştakiler dua etmişler, onların duaları kabul olmuş, ağzı dualı nesiller camilerde birlikte ibadet edip namaz kılıyorlar. Onlar böyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip eyle. Onların bu duaları kabul olmuş olacak ki bugün anlı secdede olan bu nesil bugün bu camide, bu mübarek berat gecesinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Rabbim kabul eylesin inşallah. Cenab-ı hak bizleri imtihan etmek için yarattı. İnşallah bu imtihanı kazanmak için elimizden gelen gayreti gösterelim. İmtihanı camilere daha çok gitmekle, namazımızı ihmal etmemekle, küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi saymakla, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisiyle; Rabbimizi severek onun rızasına uygun hareket ederek, bu imtihanı geçeceğiz inşallah” diye konuştu. ‘BERATIMIZ MÜBAREK OLSUN’ Gelecek nesillerin ibadet etmesinin toplumsal huzuru artıracağını belirten Erbaş, “İbadetler bu imtihanı kazanmamızın vasıtalarıdır, vesileleridir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, teneffüs ettiğimiz hava, aldığımız nefes hepsi bizim için birer nimet. Bu nimetlerin şükrünü eda edebilmek için, değmez mi saatlerce secde etmeye, rüku etmeye, değmez mi namaz kılmaya oruç tutmaya? İşte mübarek günler ve geceler bunun için bir vasıta. Berat Gecesi de öyle, bu gece vesilesiyle Rabbimize dua edelim. Yapmış olduğumuz hatalar elbette vardır, o hataları bir daha yapmamak için Rabbimize söz verip beratımızı alacağız inşallah. Beratımızı yani affımızı almanın yolu buradan geçiyor. O yüzden bizim göz aydınlığımız, alnı secdeye değen yavrularımız inşallah hayatları boyunca namazlarını ihmal etmeyecekler. İnşallah hayatları boyunca peygamber efendimize salatu selam edecekler. Tekbirlerle kelime-i tevhitlerle uzun bir ömür nasip olur inşallah. İmanlı, amelli, ibadetli nesiller bizim için çok önemli. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ibadet eden nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman daha mutlu olacağız, daha huzurlu olacağız. Cenabı hak bu mübarek gecede dualarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri beratını alan kullarından eylesin inşallah. Cenabı hak şu anda başta Filistin Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Şehitlerimize rahmet eylesin yaralılara ve gazilerimize acil şifalar nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun, beratımız mübarek olsun” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Trabzon'da konuştu:
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Trabzon'da konuştu:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da "Çocuklarla Berat Kandili" program...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da "Çocuklarla Berat Kandili" program...
        Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden Trabzon'da kurtuluş konser...
        Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden Trabzon'da kurtuluş konser...
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Trabzonspor ile Adana Demirspor 36'ncı randevuda
        Trabzonspor ile Adana Demirspor 36'ncı randevuda