Ali Erbaş: İbadet eden nesillerle daha huzurlu olacağız TRABZON'da 'Çocuklarla Berat Kandili' programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı ibadet eden nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman daha mutlu olacağız, daha huzurlu olacağız. Cenabı hak bu mübarek gecede dualarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri beratını alan kullarından eylesin inşallah. Cenabı hak şu anda başta Filistin Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde 'Çocuklarla Berat Kandili' programına katıldı. Çocukların anne babalarının da yer aldığı programda, çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa katılan Prof. Dr. Ali Erbaş da Berat Kandili vesilesiyle bir konuşma yaptı. 'RABBİMİZE SONSUZ HAMDÜ SENALAR OLSUN' Konuşmasında vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisi vurgusu yapan Prof. Dr. Erbaş, "Bu mübarek berat gününde berat gecesinin hemen öncesinde, bu camide bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Mübarek geceleri idrak etmemiz gerektiğini bizlere tavsiye buyuran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) selam olsun. Ne mutlu bizlere ki bizden öncekiler İslam'ı yaşayan, muştakiler dua etmişler, onların duaları kabul olmuş, ağzı dualı nesiller camilerde birlikte ibadet edip namaz kılıyorlar. Onlar böyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip eyle. Onların bu duaları kabul olmuş olacak ki bugün anlı secdede olan bu nesil bugün bu camide, bu mübarek berat gecesinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Rabbim kabul eylesin inşallah. Cenab-ı hak bizleri imtihan etmek için yarattı. İnşallah bu imtihanı kazanmak için elimizden gelen gayreti gösterelim. İmtihanı camilere daha çok gitmekle, namazımızı ihmal etmemekle, küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi saymakla, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisiyle; Rabbimizi severek onun rızasına uygun hareket ederek, bu imtihanı geçeceğiz inşallah" diye konuştu. 'BERATIMIZ MÜBAREK OLSUN' Gelecek nesillerin ibadet etmesinin toplumsal huzuru artıracağını belirten Erbaş, "İbadetler bu imtihanı kazanmamızın vasıtalarıdır, vesileleridir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, teneffüs ettiğimiz hava, aldığımız nefes hepsi bizim için birer nimet. Bu nimetlerin şükrünü eda edebilmek için, değmez mi saatlerce secde etmeye, rüku etmeye, değmez mi namaz kılmaya oruç tutmaya? İşte mübarek günler ve geceler bunun için bir vasıta. Berat Gecesi de öyle, bu gece vesilesiyle Rabbimize dua edelim. Yapmış olduğumuz hatalar elbette vardır, o hataları bir daha yapmamak için Rabbimize söz verip beratımızı alacağız inşallah. Beratımızı yani affımızı almanın yolu buradan geçiyor. O yüzden bizim göz aydınlığımız, alnı secdeye değen yavrularımız inşallah hayatları boyunca namazlarını ihmal etmeyecekler. İnşallah hayatları boyunca peygamber efendimize salatu selam edecekler. Tekbirlerle kelime-i tevhitlerle uzun bir ömür nasip olur inşallah. İmanlı, amelli, ibadetli nesiller bizim için çok önemli. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ibadet eden nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman daha mutlu olacağız, daha huzurlu olacağız. Cenabı hak bu mübarek gecede dualarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri beratını alan kullarından eylesin inşallah. Cenabı hak şu anda başta Filistin Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Şehitlerimize rahmet eylesin yaralılara ve gazilerimize acil şifalar nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun, beratımız mübarek olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 18:41 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:41 facebook

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