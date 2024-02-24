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        Haberler Spor Futbol İtalyanlar duyurdu: Kenan Yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Kenan Yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu!

        Juventus'un başarılı futbolcusu Kenan Yıldız için İtalyan devinin talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Türk futbolcu tarihe geçecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:29
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        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta parlamaya devam ediyor.

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        Temmuz 2022'de Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilen Kenan Yıldız, gösterdiği performanslarla Avrupa devlerini peşine taktı.

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        Milli futbolcu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kısa vadede satma gibi bir düşüncesinin olmadığı İtalyan basınında yer aldı.

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        Tuttosport'un haberine göre ise Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi.

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        Buna göre İtalyan devi, milli futbolcumuzdan en az 80 milyon euroluk gelir bekliyor.

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        Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.

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        Bu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

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