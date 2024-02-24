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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi! - Son dakika Diyarbakır haberleri

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan 26 yaşındaki anne M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:38
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        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
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        Diyarbakır'da olay, dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı.

        POŞET İÇİNDE BEZE SARILI BEBEK BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

        BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Bebeği bulanlar alarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        ANNE TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

        Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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        YENİ DOĞUM YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

        Gözaltına alınan anne M.C., için ekipler sağlık görevlilerine haber verdi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen M.C.’nin yeni doğum yaptığı öğrenildi.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Yeni doğan bebeğin de hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede olan ve tedavisi süren M.C.’nin alınan ifadesinde, bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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        #Diyarbakır
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