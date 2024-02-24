Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!

Diyarbakır'da olay, dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı.

POŞET İÇİNDE BEZE SARILI BEBEK BULUNDU DHA'da yer alan habere göre yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI Bebeği bulanlar alarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

ANNE TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. REKLAM

YENİ DOĞUM YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ Gözaltına alınan anne M.C., için ekipler sağlık görevlilerine haber verdi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen M.C.’nin yeni doğum yaptığı öğrenildi.