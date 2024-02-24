Manisa'da yürek yakan olay, Alaşehir ilçesi, Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİBİ KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

GÜLDENİZ'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Evde yapılan incelemede Güldeniz Aşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.