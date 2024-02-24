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        Trabzonspor ile Adana Demirspor 36'ncı randevuda

        Trabzonspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne kadar oynadıkları 35 maçta Trabzonspor'un 20, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Akyazı Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı son iki maçını kazanan ve maç öncesi 43 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son iki maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Adana Demirspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. TRABZONSPOR ÜSTÜN İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 23, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ilk yarısında Adana'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen, Orsic kadroda yer almayacak. Bordo-mavililerin Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: "Uğurcan Çakır , Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Meunier, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis Destan."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:13
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        Trabzonspor ile Adana Demirspor 36'ncı randevuda
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        Trabzonspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne kadar oynadıkları 35 maçta Trabzonspor'un 20, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Akyazı Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı son iki maçını kazanan ve maç öncesi 43 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son iki maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Adana Demirspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. TRABZONSPOR ÜSTÜN İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 23, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ilk yarısında Adana'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen, Orsic kadroda yer almayacak. Bordo-mavililerin Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: "Uğurcan Çakır , Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Meunier, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis Destan."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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