14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı! Diyarbakır'da, farklı tarihlerde mağazalardan ve mağdurların üzerinden yankesicilikle çok sayıda hırsızlık yapan ve her seferinde yakalanıp adliyeden serbest bırakılan 14 yaşındaki A.G., 50'nci suçunda da yakalanıp gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde girdiği mağazadan giysi ve müşterinin çantasından para çalan A.G., bu kez tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:55 facebook

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