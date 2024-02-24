14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
Diyarbakır'da, farklı tarihlerde mağazalardan ve mağdurların üzerinden yankesicilikle çok sayıda hırsızlık yapan ve her seferinde yakalanıp adliyeden serbest bırakılan 14 yaşındaki A.G., 50'nci suçunda da yakalanıp gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde girdiği mağazadan giysi ve müşterinin çantasından para çalan A.G., bu kez tutuklandı
Diyarbakır'da olay, Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde meydana geldi. İlçede giyim mağazaları ve marketlere giren A.G. (14) alışveriş bahanesiyle hırsızlık yaptı.
HER DEFASINDA SERBEST KALDI
DHA'da yer alan habere göre polis tarafından her defasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan A.G., son olarak Yaşar Kemal Caddesi'ndeki mağazaya girdi.
MAĞAZADA YANKESİCİLİK YAPTI
A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Mağaza ve caddedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin ilçede sürekli hırsızlık yapan A.G. olduğunu tespit etti. Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
A.G.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığını ortaya çıkardı. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.