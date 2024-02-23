Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bu arada, antrenmanın ardından futbolcular Rayyan Baniya ve Salih Malkoçoğlu'nun doğum günü dolayısıyla teknik direktör Avcı'nın da katılımıyla pasta kesildi.

Bordo-mavili takım, 5'e 2 ile devam eden idmanı, şut çalışmasıyla tamamladı.

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