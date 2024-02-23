Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı.
Bordo-mavili takım, 5'e 2 ile devam eden idmanı, şut çalışmasıyla tamamladı.
Bu arada, antrenmanın ardından futbolcular Rayyan Baniya ve Salih Malkoçoğlu'nun doğum günü dolayısıyla teknik direktör Avcı'nın da katılımıyla pasta kesildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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