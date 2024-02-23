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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'nin, 41. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:30
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        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'nin, PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

        İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

        "Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

        1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        41. MADDE NEDİR?

        MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

        Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesi şöyle:

        "(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

        ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

        haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

        eylemleri gerçekleştiren;

        (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

        müsabakadan men cezası verilir"

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