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        Haberler Dünya Dünyanın en kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu: Şirketlerin çoğu memnun

        Dünyanın en kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu: Şirketlerin çoğu memnun

        Dünyanın en kapsamlı dört günlük çalışma deneyinin sonucunda şirketlerin bu düzenden memnun olduğu sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, 4 günlük çalışma düzeninin çalışanlar ve şirketler için son derece faydalı olduğu belirtildi  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:50
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        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
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        ​İngiltere'de dünyanın en kapsamlı 4 gün çalışma denemesine katılan şirketlerin bir çoğunun sonuçlardan memnun olduğu ortaya çıktı.

        Haziran ve Aralık 2022 arasındaki altı ay boyunca, İngiltere'deki 61 şirket çalışanı, normal işlerinin yüzde 100'ünü yerine getirme sözü vermeleri karşılığında, aynı ücret karşılığında normal saatlerinin yüzde 80'inde çalıştı.

        EN AZ YÜZDE 51'İ KALICI HALE GETİRMEYE KARAR VERDİ

        Denemeye katılan 61 şirketin en az yüzde 89'u bu uygulamayı sürdürüyor, en az yüzde 51'i ise bu uygulamayı kalıcı hale getirmeye karar verdi.

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        Cambridge Üniversitesi'nin yanı sıra Boston College ve Salford Üniversitesi'nin yer aldığı araştırmanın sonuçları 21 Şubat'ta yayımlandı.

        ŞİRKETLER ÜZERİNDE DE SONUÇLARI OLUMLU

        61 şirketin 28'indeki yöneticiler ve CEO'lar ek soruları yanıtlamayı kabul etti. Yöneticiler, 4 günlük çalışma düzeninin şirketleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyledi.

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