Fenerbahçe'nin rakibini tanıyalım: Bir bakışta Union Saint-Gilloise!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise, Belçika'nın son dönemin yükselişteki takımlarından oldu. İşte Union Saint-Gilloise takımının portresi...

LİGDE ZİRVEDE BULUNUYOR

Union Saint-Gilloise, 26. haftası tamamlanan Belçika Jupiler Pro Lig'inde 62 puanla ilk sırada bulunuyor. 56 golle ligin en fazla skor bulunan takımı olan Saint-Gilloise, yediği 28 golle de en az gol yiyen ikinci takımı konumunda.

Union SG şu ana kadar tüm kulvarlarda 40 maç oynadı ve maç başına ortalama 2.23 puan kazandı.

En yakın takipçisi RSC Anderlecht'e 8 puan fark atan Saint-Gilloise, 3. sıradaki Club Brugge'a ise 17 puan fark atmış durumda. Tabii Belçika Ligi'nde şampiyonu sıralamalar belirlemiyor. Belçika'da ligin normal sezonunu ilk altı sırada bitiren ekipler şampiyonluk için playoff oynuyor. Takımlar, normal sezonda aldıkları puanların yarısını play-off'a taşıyor ve bu bölme sırasında buçuklu puanları yukarı yuvarlatılıyor. Bu kurallar göze alındığında Saint-Gilloise şampiyonluğun en büyük favorileri arasında bulunuyor.

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TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI 25.1

Union Saint-Gilloise için göze çarpan en önemli istatistiklerden biri takımın yaş ortalaması. Belçika ekibinin 26 kişilik geniş kadrosunun yaş ortalaması 25.1 olarak dikkat çekiyor. Mevkii olarak baktığımızda ise Kaleci bölgesinin yaş ortalaması 27.5, defans bölgesinin 25.7, orta saha 24.1, forvet ise 24.2 olarak gözüküyor.