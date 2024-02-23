Trabzon Valisi Yıldırım, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutladı.

Yıldırım, mesajında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461'de İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesinin ardından güçlü bir ticaret ve kültür merkezi haline gelen, Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgü dolu sözlerine mazhar olan Trabzon'un, 24 Şubat 1918'de işgal kuvvetlerini topraklarından temizlemesinin 106'ncı yıl dönümünün idrak ettiğini belirtti.

Kurtuluş mücadelesini anlatan Yıldırım, "Şehrimizin düşman işgalinden temizlenmesinin 106. yıl dönümünde, canları pahasına topraklarını savunan aziz şehitlerimize ve sonradan ebediyete irtihal eden gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, hemşehrilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.