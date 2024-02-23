Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın mağlubiyeti ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde alınan diğer sonuçların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye 11. sırada yer aldığı takdirde ise Süper Lig'de şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri...
1- İNGİLTERE (100.803 PUAN)
2- İSPANYA (86.614 PUAN)
3- İTALYA (84.855 PUAN)
4- ALMANYA (81.767 PUAN)
5- FRANSA (63.831 PUAN)
6- HOLLANDA (61.100 PUAN)
7- PORTEKİZ (55.149 PUAN)
8- BELÇİKA (46.800 PUAN)
9- TÜRKİYE (37.600 PUAN)
10- İSKOÇYA (35.850 PUAN)
11- ÇEKYA (35.300 PUAN)
12- İSVİÇRE (32.575 PUAN)
13- AVUSTURYA (32.400 PUAN)
14- DANİMARKA (31.450 PUAN)
15- NORVEÇ (31.125 PUAN)
16- İSRAİL (30.375 PUAN)
17- YUNANİSTAN (28.725 PUAN)
18- UKRAYNA (28.000 PUAN)
19- SIRBİSTAN (27.775 PUAN)