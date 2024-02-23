Murat Dalkılıç, bütün konserlerini iptal etti: Bir ameliyat daha olacağım
Murat Dalkılıç, bir hatanın bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Yeni bir ameliyat daha geçirecek olan Dalkılıç, iyileşene kadar bütün konserlerini iptal etmek zorunda kaldı
Murat Dalkılıç, bir hatanın bedelini yılardır ağır bir şekilde ödüyor. Öyle ki şimdi de aralarında Londra'dakinin de yer aldığı bir dizi konserini iptal etmek zorunda kaldı. Doğuştan burnundaki bazı kemiklerin dışarıya yönelme sorunu ola Dalkılıç, çocuk yaşlarda o kemiklerden kurtulmak için deflarca bıçak altına yattı. Ameliyatların birinde kemiklerle birlikte kıkırdak da alınca ünlü şarkıcı için ızdıraplı zamanlar başladı.
Murat Dalkılıç, bu konuda; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.
"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"
Murat Dalkılıç, yeni ameliyat olması gerekteğini belirterek bir açıklama yaptı; "Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık. İltifat edip bilet alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."
Fotoğraflar: Depo, AA