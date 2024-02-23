TMSF'den 50 milyon liralık lüks araçlar için ikinci ihale
Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'ye ait otomobiller için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ikinci kez ihaleye çıkılacak. Yapılan açıklamaya göre, toplam değeri 50 milyon TL'yi bulan 19 otomobil için düzenlenen ilk ihalede, satış komisyonu muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevli bulunduğu Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacak.
Yapılan açıklamaya göre, aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için düzenlenen ihalede, satış komisyonu muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadı.
22 Şubat 2024 tarihinde saat TMSF binasında yapılan ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılmıştı.
Söz konusu araçlar için belirlenen satış değeri ise yaklaşık 50 milyon TL'yi buluyor.
SATIŞA KONU ARAÇLARIN KAPSAMI VE MUHAMMEN BEDELLERİ