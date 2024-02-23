TESOB Başkanı Kara, Of'ta ziyaretlerde bulundu

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (TESOB) Metin Kara, Of ilçesinde bazı meslek odalarını ziyaret etti.

Kara, Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adnan Ramoğlu, Of Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahir Saral ile görüştü.

Eski Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Attila Sarıalioğlu'na rahmet dileyen Kara, "Göreve gelen Adnan Ramoğlu arkadaşlarımızın da camiamız için başarılı çalışmalar yapacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Kara'ya ziyaretleri sırasında TESOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yılmaz ve TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu eşlik etti.