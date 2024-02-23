Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - Magazin haberleri

        Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı

        Suudi Arabistan'ın devrim niteliğindeki kararı sonrası, tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci göndermesi dünyada gündem oldu. Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışan Suudi model Rumy Al-Qahtani, bu süreçte kendisine destek olan ve mesaj atan Türk takipçilerine teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Suudi Arabistan ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım gösterdi. Suudi model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian 2024 güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı.

        2

        "YARIŞMAYA KATILMAKTAN ONUR DUYDUM"

        Rumy Al-Qahtani, duygularını; "Malezya'da düzenlenen yarışmaya katılmaktan onur duydum" sözleriyle dile getirdi.

        3

        12 ülkeden 25 modelin katıldığı yarışmada kraliçe, Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo seçildi.

        4

        Rumy Al-Qahtani, bu süreçte kendisine sosyal medya üzerinden destek olan ve güzel dileklerde bulunan Türk takipçilerine kayıtsız kalmadı.

        5

        "GÜNAYDIN TÜRK DOSTLARIM"

        Rumy Al-Qahtani, ilk olarak çektiği bir kutu dolusu donatın fotoğrafını yayımlayıp Türk takipçilerine; "Günaydın Türkiye'deki dostlarım" sözleriyle seslendi.

        6

        "TÜRKİYE'DEKİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

        Rumy Al-Qahtani, daha sonra "Türkiye'deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Rumy al-Qahtani
        #türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı