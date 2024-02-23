Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü! İstanbul Sultangazi'de, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Hediyelik eşya satan mağazanın sahibi, tartıştığı müşteriyi, eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:46 facebook

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