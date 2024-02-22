Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

İdmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı ve daha sonra taktik hazırlıklara geçildi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Orsic ve adale ağrısı hisseden Berat Özdemir ile Fernandez katılmadı.

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