Okula geri dönen Hande Erçel, rektör ile buluştu
Oyunculuğa başladıktan sonra üniversite eğitimine ara veren Hande Erçel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptırmştı. Erçel, rektör Handan İnci ile buluştu
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırmıştı.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimine yeniden başlayan Erçel, rektör Handan İnci ile bir araya geldi.
Handan İnci, ünlü oyuncu ile fotoğraflarını paylaşarak, "Sevgili Hande Erçel, güzel sanatlar fakültesi öğrencimiz. Çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek" dedi.