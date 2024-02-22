Batı bölgelerde gündüz hava güneşle birlikte ısınıyor. Gelecek 5 gün içinde Marmara’da yağmur beklenmediği gibi, hava sıcaklıkları hafta sonu Edirne’de 20°C’ye, İstanbul’da 17°C’ye yükselecek. Fakat günün erken saatleri ve aslında gölge alanlar yine soğuk, sabah işe ya da okula gitmek için evden çıkanları 7°C hissedilen sıcaklık karşılıyor.

Marmara’nın gündüz hissedilen sıcaklıkları ise güneş altında 20 ila 23°C’lere kadar ulaşıyor. Dolayısıyla günlük 7°C ile 23°C arasında hava sıcaklığına maruz kalıyoruz, biri kışa benzer bir soğuk, diğeri güneş altında yaz başlangıcı gibi sıcak. Bu durum gelecek 5 gün pek değişmeyecek, hatta gece sıcaklıkları da 2-3°C artacak.

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"DOĞUDA DA SICAKLIKLAR ARTACAK"

Bugün Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde kar yağıyor, hala kış havasının içinde olan Kayseri, Sivas, Erzincan, Elazığ gibi merkezlere hem bugün hem de 23 Şubat Cuma günü taze kar yağacak.

Hafta sonu Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde de hava açıyor, tıpkı batı bölgeler gibi hava sıcaklıkları yükseliyor. Bu ısınma ve güney yönlerden esen rüzgarlar, Anadolu’nun dağlarındaki zaten ince olan kar örtüsünü alıp götürüyor, eritiyor ve buharlaştırıyor. Doğu Anadolu çevresindeki karların erimesi ise neyse ki mevsime uygun biçimde ilkbahar başlangıcından itibaren olacak görünüyor.