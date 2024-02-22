Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın 1 numarasıyım

"INTER'DE YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Inter'de yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Burada, bir insan olarak olgunlaştım. Zor zamanlarda bana herkes yardım etti. Taraftarların benim için söylediği şarkıları duyunca, Inter'in neden farklı olduğunu anladım."