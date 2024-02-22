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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın 1 numarasıyım - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın 1 numarasıyım

        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:55
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        İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman basınından DAZN'a verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu. Hakam Çalhanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        2

        "KİMSEDEN KORKMUYORUM"

        "Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum."

        3

        "BENİM ATTIĞIM GOLLERİ KİMSE ATAMAZ"

        "Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum."

        4

        "GERİYE OYNAMAYI SEVMİYORUM"

        "Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler."

        5

        "PIRLO STRES HİSSETMİYORDU"

        "Özellikle bir tanesi; Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. Bir numara!"

        6

        "DÜNYANIN 1 NUMARALI OYUN KURUCUSU BENİM"

        "Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim. Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor."

        7

        "SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDIM"

        "Suudi Arabistan'dan teklif aldım ama Inter'i seviyorum. Burası çok büyük bir aile. Teklifi onların kararına bıraktım ama kalmak istediğimi de söyledim."

        8

        "INTER'DE YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

        "Inter'de yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Burada, bir insan olarak olgunlaştım. Zor zamanlarda bana herkes yardım etti. Taraftarların benim için söylediği şarkıları duyunca, Inter'in neden farklı olduğunu anladım."

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