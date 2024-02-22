Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek - Para Haberleri

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek - Para Haberleri

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" dedi

Habertürk Giriş: 22.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:00 facebook

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