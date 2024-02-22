Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"10 aylık bir hasretin ardından sizlerle beraberiz. Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığında yüzde 44, milletvekili seçimlerinde yüzde 45 destek verdiniz. Denizli'den yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. Ülkemizi 21 yılda nasıl asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak, Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

MUHALEFETE HOROZ DÖVÜŞÜ BENZETMESİ

Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarından en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmiyorlar. Hem Cumhurbaşkanı adayları hem Cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerden daha fazlasını kendileri söylüyor. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.

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"ŞEHİRLERİMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLAYACAĞIZ"

Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hali yalancı çobana benzer. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz.

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların yolu olarak görüyoruz.

KAAN, 2028'DE HAVA KUVVETLERİ'NDE

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisiyiz. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı... Şimdi en son Kaan'ımız çıktı. Bir de Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. Kaan'ımızı da gökle buluşturduk. 2028 sonunda Kaan'ın Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz.

Bunlar Türkiye'de güya siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.

"ENFLASYON DÜNYANIN BAŞAĞRISI"

Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir başağrısı.

6 Şubat'ın yaralarının sarılması için çalışmalarımız devam ediyor. 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. 40 bine yakın deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yılsonu için hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmak. Deprem bölgemiz için bunları yaparken, diğer şehirlerimizi ve toplumumuzu ihmal etmiyoruz. Devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız.

Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz çabaların şahidi milletimizin ta kendisidir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Yılsonuna doğru enflasyonun düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız.

Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bu vatan topraklarını evlatlarımıza en huzurlu, en güvenli, en müreffeh şekilde teslim etmek boynumuzun borcu. Son 10 yılda yaşadıklarımız başka ülkenin başına gelse, şimdiye darmadağın olmuştu. Bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.

"BOŞ ATIP, DOLU TUTMUYORUZ"

Milletimizin karşısına yeni hedefler, yeni projelerle çıkarken birileri gibi boş atıp dolu tutmuyoruz. Şehirlerimiz için hazır ve kararlı olduğumuzu söylerken, gücümüzü 21 yıllık hazırlıktan alıyoruz.