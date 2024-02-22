Trabzon'da yarı maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak

Açıklamada, "Akçaabat istikametine doğru Ganita yan yol girişi, Beşirli-Stadyum yan yol girişi, Atatürk Köşkü yan yol girişi, Ayasofya yan yol girişi ile Rize istikametine doğru Beşirli-Stadyum yan yol girişi, Ganita yan yol Moloz girişi ve Atatürk Köşkü yan yol girişi trafiğe kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 25 Şubat Pazar günü 05.00-13.30 saatleri arasında kapanacak yollarla ilgili uyarıda bulundu.

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