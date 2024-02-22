Trabzon'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı

Trabzon'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akçaabat ve Vakfıkebir Emniyet Amirliklerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 330,21 gram sentetik uyuşturucu, 66,19 kubar esrar, 27,17 gram skunk esrar, 9 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 62 fişek ile öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise Ortahisar ilçesinde E.K'nin iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 310 bin dal sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.