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        Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:35
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        Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Dün vefat eden 71 yaşındaki Kemal Gedikli için Akçaabat ilçesinin Adacık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Gedikli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Gedikli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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