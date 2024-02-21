Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Gedikli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Dün vefat eden 71 yaşındaki Kemal Gedikli için Akçaabat ilçesinin Adacık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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