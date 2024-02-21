Yeni Zelandalı milletvekili bağış için katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisi Milletvekili Efeso Collins, başkent Aukland'da katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Stuff News'un haberine göre, Collins, yerel toplulukları desteklemek için bağış toplayan "ChildFund Water Fun" hayır kuruluşunun düzenlediği festivalde, su kovasıyla katıldığı koşu sırasında fenalaştı.

Festival alanındaki sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Collins, kurtarılamadı.

Yeşiller Partisinin Samoa kökenli milletvekili Collins, 49 yaşındaydı.

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Yeni Zelanda Yeşiller Partisi eş başkanları Marama Davidson ve James Shaw, Collins'in ölümüne ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Yeni Zelanda ve Yeşiller Partisi, eşitlik ve adaletin en kibar ve fedakar insanlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.