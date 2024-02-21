"YANINDA SEVGİLİSİ, EŞİ OLANLAR; ONU BİR ÖPSÜN"

İzleyicilerin filmi izledikten sonra salondan özellikle hangi duygularla ayrılmasını umarsınız?

Seda Türkmen... Yanında sevgilisi, eşi olanlar; onu bir öpsün, bir sarılsın, el ele çıkıp bir dondurma, bir mısır alsınlar. Sorunlar, günün sonunda bir şekilde tatlılıkla bağlandığı için ve öyle de olmalı... Problemler aşılabilmeli, didişmeler sonunda yerini mutluluğa, ferahlığa, tatlı sarılmalara bağlanması gerekiyor aslında... Tabii ortada başka bir niyet yoksa. O yüzden de umarım herkes kendi problemlerine dışarıdan bakıp, aslında ufak, çözülebilir olduğunu görür. Seviyorsan devam eder zaten, başka niyet dediğim; kafanda birini boşamak varsa zaten boşanırsın. Öyle bir fikir yoksa aklında bir şekilde onunla anlaşırsın. Çok basit çözümler... O yüzden de filmimiz umarım bunlara daha bir ışık tutar.

Şahan Gökbakar... Bu bir evlilik komedisi aslında... Evliliğin içerisinde meydana gelebilecek bütün fikir ayrılıkları, kıskançlık, birbirinin hayatına fazlaca müdahil olma gibi bu tarz çatışma doğurabilecek birçok alan oluyor. Fakat bu bir komedi projesi ve tabii birazcık egzajere ettiğimiz, abarttığımız şeyler olduğu gibi bizzat kendi yaşadığımız, kendi evliliğimden de çeşitli durumların, anların olduğu bir proje oldu. Bu filmi izleyen insanlar; “Özünde ne kadar tatlı bir çift” diyecekler. Aslında çok farklı dünyaların insanları olsa da... ‘Erdal’ oto sanayide bir dükkan sahibi ve daha yerel bir tip. ‘Ece’ ise biraz daha kurumsal, bir plazadaki kozmetik markasında üst düzey bir yönetici ve o daha Avrupai bir tip. İkisinin ilgi alanları ve zevkleri de farklı ama ortak noktaları birbirlerini çok sevmeleri. Aslında birbirlerinin isteklerini, arzularını da önemsiyorlar ve onlar için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama biraz ellerine yüzlerine de bulaştırıyorlar. Komik ve tatlı bir çift... Bu filme gidip, izleyip çıktıklarında insanların; “Çok güldük. Ne güzeldi. Aynı bizim gibi değil miydi? Şurası tam sen değil misin? Burası tam ben değil miyim?” diye konuşmalarını beklerim. Arzuladığım şey bu.