Galatasaray'a Kaan Ayhan müjdesi!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. ÜÇ İSİM BİREYSEL ÇALIŞTI Antrenmanda yer almayan Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray'da sıkışık fikstür ve çeşitli sakatlık endişeleri nedeniyle MKE Ankaragücü deplasmanında forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Lucas Torreira'dan da müjde geldi.