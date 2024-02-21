Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda karşı şeride geçerek devrilen TIR'ın şoförü 52 yaşındaki Müfik Atacan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı
Kocaeli'nde kaza, saat 12.00 sıralarında, Dilovası'nda, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.
KARŞI ŞERİDE GEÇİP DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Osmangazi Köprüsü yönüne seyir halinde olan Müfik Atacan (52) idaresindeki TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra devrildi.
TIR ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekiplerince çıkarılan Atacan, hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Atacan, burada kurtarılamadı. Kaza sonrası trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı.