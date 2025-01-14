Ali Palabıyık, HT Spor'da Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki kararları değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, HT Spor ekranlarındaki Çevre Kontrolü programında mücadeledeki pozisyonları yorumladı.

İşte Ali Palabıyık'ın değerlendirmeleri:

- Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?

"Top oyun alanının dışına çıktığı için VAR müdahale edemiyor. En-Nesyri - Uğurcan mücadelesinde benim de ilk izlenimim topun En-Nesyri'den çıktığı yönündeydi. Ancak detaylı bir şekilde incelediğimde topun Uğurcan'dan çıktığına daha yakınım. Tespit edilmesi çok zor bir pozisyon. Hakemin kararına burada saygı duymak zorundayız. Ben kornere daha yakınım bu pozisyonda."

REKLAM

❓ Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı? 🤔



🎙️ Ali Palabıyık: "Köşe vuruşu kararına daha yakınım, hakemin kararına burada saygı duymak zorundayız." pic.twitter.com/n9JQCbPW1V — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

- Dusan Tadic'e kırmızı kart gerekir mi?

"Bu pozisyon için sarı kart doğru bir karardı. Topla mücadeleye girmezken, rakibin sağlığını da bozacak şekilde arkadan faul yapıldığı için bu pozisyonun kartsız geçilmesi mümkün değil. Eğer havada olmuş olsa rakibin sağlığını tehlikeye atacak ve tendon bölgesine yapılmış olsa kırmızı kart gerekirdi."

📺 Geçiş Oyunu



🎙️ Ali Palabıyık: "Dušan Tadić'in Pedrinho'ya yaptığı müdahaleden sonra sarı kart görmesi doğru karardı." pic.twitter.com/1YuSBssvS0 — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

"Kostic, topa vurduktan sonra ayağını çekmeyerek rakibine bastı. Bu basmaya faul dahi verilmedi. Sarı kart gösterilmesi gerekirdi."

📺 Geçiş Oyunu



🎙️ Ali Palabıyık: "Filip Kostić, Uğurcan Yazğılı'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart görmeliydi." pic.twitter.com/xsKevJwbxP — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

"Daha önce bu tarz pozisyonlara kırmızı kart gösterildi. Ama ben burada oyuncunun niyetine bakmak istiyorum. Dzeko, yandan gelen ortada topu sadece kaleye vurmak istiyor ancak Uğurcan önce davranıp topu uzaklaştırıyor. Dzeko'nun ayağını çekme şansı yok ve aksiyonun devamında topuğu yine yerde. Ben bu pozisyonda asla kırmızı kart düşünmüyorum. Ancak faul ve sarı kart verilmeliydi."

📺 Geçiş Oyunu



🎙️ Ali Palabıyık: "Daha önce böyle pozisyonlara kırmızı kart çıktı ama Edin Džeko'nun ayağını çekme şansı yok. Burada faul ve sarı kart verilmeliydi." pic.twitter.com/EdEqmjnv7a — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

- Filip Kostić'in Louka Prip'e hareketi penaltı mıydı?

"Bu pozisyon öncesinde Konyaspor'un atak başlangıç fazında Tadic'e yapılan bir hareket var. Ancak ben onun faul olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncu direkt topa vuruyor, toptan sonra Tadic'e normal teması var. Devamında da Kostic, kafa topuna çıkmak üzere olan Prip'in yüzüne sol koluyla vuruyor. Bu pozisyon belki saha içerisinde hakem tarafından zor görülebilir. Benim görüşüm burada penaltı ve Kostic'e de kırmızı kart verilmesi."