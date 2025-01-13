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        Haberler Dünya Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor | Dış Haberler

        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor

        47. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürürken, ABD merkezli bir anket şirketi Grönlandlıların konuyla ilgili fikrini araştırdı. Anket sonuçlarına göre Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılma konusunda olumlu fikir belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 23:02 Güncelleme: 14.01.2025 - 01:17
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        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
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        47. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili ısrarını sürdürürken, ABD merkezli Patriot Polling isimli anket şirketi, Grönland vatandaşlarının konuyla ilgili fikrini araştırdı.

        416 kişiyle yapılan anketin sonucuna göre Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılma yönünde olumlu görüş bildirirken %37'si ise ABD'ye katılmaktan yana olmadığını ifade etti. Grönlandlıların %5.5'i ise kararsız kaldı.

        Anketin gerçekleştirildiği zaman ile Donald Trump Jr'ın Grönland gezisi aynı günlere denk geldi.

        Grönland nüfusunun 55 bin civarında olduğu raporlandı.

        DONALD TRUMP: GRÖNLAND ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR

        Donald Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Grönland'ın ulusal güvenlik meselesi olduğuna değinirken Grönland için askeri müdahale seçeneğini de dışlamadığını belirtti.

        Danimarka ise Donald Trump'a Grönland için askeri varlığını artırma önerisinde bulunurken, Grönland'ın ABD'ye katılmasına ise karşı çıktı.

        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
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        Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu

        Amerikan medyasına yansıyan ve "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" başlığıyla sunulan tasarı, Cumhuriyetçi meclis üyesi Andy Ogles tarafından hazırlandı.

        Temsilciler Meclisinde birçok Cumhuriyetçi ismin destek verdiği tasarı, başkanlık koltuğuna oturduğu zaman Trump'a, "Grönland'ı satın alabilmek için Danimarka ile görüşmeler yapmasına" yetki veriyor.

        Temsilciler Meclisinde ve Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin, söz konusu tasarıyı Kongre'nin her iki kanadından da geçirmesi muhtemel gözüküyor.

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