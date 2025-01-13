Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor

47. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili ısrarını sürdürürken, ABD merkezli Patriot Polling isimli anket şirketi, Grönland vatandaşlarının konuyla ilgili fikrini araştırdı.

416 kişiyle yapılan anketin sonucuna göre Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılma yönünde olumlu görüş bildirirken %37'si ise ABD'ye katılmaktan yana olmadığını ifade etti. Grönlandlıların %5.5'i ise kararsız kaldı.

Anketin gerçekleştirildiği zaman ile Donald Trump Jr'ın Grönland gezisi aynı günlere denk geldi.

Grönland nüfusunun 55 bin civarında olduğu raporlandı.

Patriot Poll of Greenland



Do you support Greenland joining the United States?



Approve 57% (+20)

Disapprove 37%



Jan. 6-11, 416 surveyedhttps://t.co/XlkX0bKVyM — Patriot Polling (@PatriotPolling) January 12, 2025

DONALD TRUMP: GRÖNLAND ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR

Donald Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Grönland'ın ulusal güvenlik meselesi olduğuna değinirken Grönland için askeri müdahale seçeneğini de dışlamadığını belirtti.

Danimarka ise Donald Trump'a Grönland için askeri varlığını artırma önerisinde bulunurken, Grönland'ın ABD'ye katılmasına ise karşı çıktı.

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Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu

Amerikan medyasına yansıyan ve "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" başlığıyla sunulan tasarı, Cumhuriyetçi meclis üyesi Andy Ogles tarafından hazırlandı.

Temsilciler Meclisinde birçok Cumhuriyetçi ismin destek verdiği tasarı, başkanlık koltuğuna oturduğu zaman Trump'a, "Grönland'ı satın alabilmek için Danimarka ile görüşmeler yapmasına" yetki veriyor.

Temsilciler Meclisinde ve Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin, söz konusu tasarıyı Kongre'nin her iki kanadından da geçirmesi muhtemel gözüküyor.