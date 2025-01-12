Danimarka'dan Trump'a yanıt: "Grönland'ı satın alma asker gönder"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge "Grönland'ın ABD kontrolünde" olması gerektiği fikrinde Danimarka'dan yanıt geldi.

"TRUMP'IN ADA'YI ZORLA ELE GEÇİRMEK İSTEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Danimarka hükümeti, ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine Grönland'ın satılık olmadığı mesajını iletti. Danimarka, Trump'a Ada'yı satın almak yerine, Ada'daki Amerikan askeri varlığının artırılması da dahil Ada'da güvenlik tedbirlerinin artırılmasını teklif etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, önceki gün yaptığı açıklamada, Grönland hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kendisiyle görüşmek istediğini belirttiği Trump'ın Ada'yı zorla ele geçirmeye çalışacağına inanmadığını söyledi.

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TRUMP JR. GRÖNLAND'A GİTMİŞTİ

Bu hafta başında Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı ziyaret etmişti.

GRÖNLAND: ADA SATILIK DEĞİL

Trump, Aralık ayının son günlerde Grönland'ı ABD'ye dahil etme fikrini dile getirmişti. "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönünde açıklama yapan Trump, Panama Kanalı'nın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Grönland'dan Trump'a yanıt ise gecikmemişti. Grönland Başbakanı adanın satılık olmadığını ve asla olmayacağını vurgulamıştı.

TRUMP GRÖNLAND'I İSTEYEN İLK BAŞKAN DEĞİL

Grönland, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya giden en kısa rota üzerinde yer alıyor ve bu da onu ABD için stratejik olarak önemli kılıyor. Ayrıca büyük bir Amerikan uzay tesisine de ev sahipliği yapıyor.

Trump, Grönland'ı satın almayı öneren ilk ABD başkanı değil. Bu fikir ilk olarak ülkenin 17. başkanı Andrew Johnson tarafından 1860'larda ortaya atıldı.