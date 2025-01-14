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        Haberler Dünya NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Rusya NATO'nun tamamından fazla üretiyor

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun silah üretimi ve savunmaya ayırdığı bütçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, NATO ülkelerinin savunma için ayırdığı %2'lik payın az olduğunu ifade ederken Rusya'nın NATO'nun tamamından fazla savunma sanayii üretimi yaptığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:24
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        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlementosunda NATO'nun savunma sanayii üretimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        Rutte "NATO ülkelerinin savunma için ayırdıkları %2'lik pay kesinlikle yeterli değil. Rusya 3 ayda NATO'nun tamamının yıllık üretimine ulaşıyor. Rusya; Belçika ve Hollanda'nın toplam ekonomik gücünden fazlasına sahip değil. Şu an güvendeyiz ancak eğer bugün savunma harcamalarımızı artırmazsak 4-5 sene içinde ya Rusça öğrenmek zorunda kalacağız ya da Yeni Zelenda'ya gideceğiz. " dedi.

        Rutte ayrıca "Gerçekten endişeliyim. Şu an ne savaştayız ne de barışta... Bu demek oluyor ki savunmaya daha fazla para harcamalıyız. Bekleyecek zamanımız yok. Avrupa'nın şu anki savunma sanayii çok küçük, yavaş ve dağınık." dedi.

        Rutte, 'Avrupa NATO'su' söylemlerinin ise anlamlı olmadığını belirtirken Avrupa'nın özerk bir savunma teşkilatı kurması için gayrisafi milli hasılasının çok daha fazlasını harcaması gerekeceğini vurguladı.

        Avrupa ülkeleri ise 500 milyar euroluk bir savunma fonu için hareket geçti.

        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi Haberi Görüntüle
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