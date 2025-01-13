MAÇ SONUCU: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşmanın 25. saniyesinde Pedrinho, topu ağlara gönderdi. 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attı. 44. dakikada ise Blaz Kramer eşitliği sağladı. Bu gollerle birlikte ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda ise Dusan Tadic, 61. dakikada sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi: 3-2.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 42'ye yükseltti. Konyaspor ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak.

Geçen hafta ilk 11'de oynayan isimlerde Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı olduğu için Konya deplasmanında yer almazken, Osayi-Samuel, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda biri zorunlu 4 değişiklik yapıldı.

Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)

Bu gol ile birlikte Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde yediği en erken golü yemiş oldu.

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı tarihe geçen bir gol yedi.

Bu maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Fenerbahçe'de Mourinho, kalede Livakovic'e şans tanırken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Oğuz Aydın, sol kanat bekte ise Filip Kostic forma giydi. Orta sahada Szymanski ve Fred ikilisini görevlendiren Mourinho, forvet arkasında Dusan Tadic'i oynattı. Fenerbahçe'nin ileri ikilisinde ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ise kadroda yer almadı.

LIVAKOVİC VE OĞUZ AYDIN 1 AY SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.

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Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.