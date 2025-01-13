Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

"VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak! — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 13, 2025

F.BAHÇE'DEN YANIT: AHLAK DERSİ VEREMEZ!

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran, yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan, usülsüz kontratlar yapan, rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren, şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen, sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!" ifadeleri kullanıldı.