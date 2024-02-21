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        Haberler Gündem Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama

        Koç Grubu'ndan yapılan açıklamada "Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:30
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        Koç Grubu'ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
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        Koç Grubu, dijital bir yayında dile getirilen "Koç Grubu'nun Ekrem İmamoğlu'nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

        Koç Grubu’nun açıklamasında şöyle denildi:

        “Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

        Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.”

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        İDDİA NASIL GÜNDEME GELDİ?

        Gazeteci Enver Aysever bir Youtube yayınında Ali Koç’un Fenerbahçe’nin başkanlığını bırakacağına yönelik açıklamaları ve CHP içindeki birtakım gelişmeleri hatırlatarak "Ekrem Bey Karadeniz'deki büyük bir gücü de arkasına alarak Koç Grubu'yla da uzlaşarak müthiş bir hazırlık yapıyor. Ekrem Bey bana göre özellikle Koç Grubu'nun desteğiyle Türkiye'de yeni bir Cumhurbaşkanı olacak" demişti. Aysever’in bu sözleri sosyal medyada ve dijital yayınlarda alıntılanarak haber olmuştu.

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