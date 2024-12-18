Fransa'da Suriye toplantısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barrot, Fransa'nın ev sahipliğinde bir Suriye Zirvesi toplanacağını ve zirveye Türkiye, Arap ülkeleri ve Batılı ülkelerin katılım göstereceğini belirtti.

Barrot, Suriye'de kurulan yeni hükûmetin ise söylemleri ile değil attıkları somut adımlar üzerinden değerlendirileceğini ifade etti. Barrot "Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden inşasına sunulacak katkı ancak politika ve güvenlik taahhütlerinin yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır." dedi.