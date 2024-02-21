Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da denizde ters dönmüş halde bulunan bot kontrollü imha edildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde ters dönmüş halde bulunan lastik bot, kontrollü şekilde imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da denizde ters dönmüş halde bulunan bot kontrollü imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde ters dönmüş halde bulunan lastik bot, kontrollü şekilde imha edildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde 20 Şubat'ta denizde ters dönmüş lastik bot tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna-Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz'de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizin 20 metre derinliğinde güvenli şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 81 çiftçiye şaftlı koyun kırkma makinesi törenle verildi
        Trabzon'da 81 çiftçiye şaftlı koyun kırkma makinesi törenle verildi
        Farabi Hastanesi Başhekimi Tekinbaş, sağlık turizmi için gittiği Bakü'de am...
        Farabi Hastanesi Başhekimi Tekinbaş, sağlık turizmi için gittiği Bakü'de am...
        Akçaabat'ta 11. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 1 Mart'ta başlayacak
        Akçaabat'ta 11. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 1 Mart'ta başlayacak
        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo'da kaçırdığı altını Paris'te kazanma...
        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo'da kaçırdığı altını Paris'te kazanma...
        'Altın madeninde 'liç yığını' aşımı felaketi getirdi'
        'Altın madeninde 'liç yığını' aşımı felaketi getirdi'
        Of'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine DERBİS tanıtıldı
        Of'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine DERBİS tanıtıldı