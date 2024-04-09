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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Onana ve Rosier, Beşiktaş'a dönüyor - Beşiktaş Haberleri

        Onana ve Rosier, Beşiktaş'a dönüyor

        Beşiktaş'tan devre arasında kiralık olarak Fransa'ya giden Onana ve Rosier beklentileri karşılayamadı. 2 isimde sezon sonunda siyah beyazlılara geri dönecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:26
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        Jean Onana ve Valentin Rosier’e, Türkiye yolu göründü. Siyah beyazlılar, sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4,5 milyon euro opsiyonla Marsilya'ya kiralamıştı.

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        Fransız takımıyla 9 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 533 dakika sahada kalırken; gol ya da asist üretemedi.

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        Marsilya'nın, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

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        Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.

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        Beşiktaş için bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu.

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        Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu burada varlık gösteremedi.

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        3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden Rosier, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi.

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        Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de takımda düşünülmüyor.

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