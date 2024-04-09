Onana ve Rosier, Beşiktaş'a dönüyor
Beşiktaş'tan devre arasında kiralık olarak Fransa'ya giden Onana ve Rosier beklentileri karşılayamadı. 2 isimde sezon sonunda siyah beyazlılara geri dönecek.
Jean Onana ve Valentin Rosier’e, Türkiye yolu göründü. Siyah beyazlılar, sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4,5 milyon euro opsiyonla Marsilya'ya kiralamıştı.
Fransız takımıyla 9 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 533 dakika sahada kalırken; gol ya da asist üretemedi.
Marsilya'nın, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.
Beşiktaş için bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu.
Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu burada varlık gösteremedi.