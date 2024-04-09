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        Trabzon Valisi Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı kutladı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:50
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        Trabzon Valisi Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerifi hüzünle uğurlarken bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın huzuru ve sevincinin hep birlikte yaşandığını belirtti.

        Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, toplumsal huzur, kardeşlik, muhabbet, hoşgörü ve kardeşliğin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği, insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden müstesna günler olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Bu müstesna bayram günlerinde aramızdaki muhabbeti artıracak vesileleri geleneğimizle münasip olacak şekilde değerlendirmeliyiz. Büyüklerimizi ihmal etmeyip, komşu ve akrabalarımızla ziyaretleşerek, yoksulu, yetimi, kimsesizi gözeterek bayramın feyiz ve bereketinden istifade edeceğimizi umuyorum."

        Yıldırım, Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın farklı diyarlarında savaş ve yoksulluk nedeniyle bayram yapamayan birçok Müslüman bulunduğunu kaydederek, "Kardeşlerimizin acı ve sıkıntılarını paylaşıyor, bu sıkıntıların bir an önce bitmesi için Rabbimize dua ve niyazda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan vatanımızdan uzakta, gurbet diyarlarında bulunanların ve gönül coğrafyamızın da Ramazan Bayramı'nın mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Trabzonluların, Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm önlemlerin alındığını da belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Ayrıca bayram tatili süresince ilimiz genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Bayramımızın tadının kaçmaması için trafikte azami dikkat göstermenizi, trafik kurallarına riayet etmenizi önemle ve özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, yüce milletimizin ve tüm Trabzonlu hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her günümüz bayram tadında olsun inşallah."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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