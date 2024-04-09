Çeçenistan'da çok hızlı ya da çok yavaş dans müzikleri yasaklanıyor

Çeçenistan'da Batı etkisini kaldırmak amacıyla çok hızlı ya da çok yavaş olduğu düşünülen dans müziği yasaklandı.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanı Musa Dadayev ile görüşmüştü, görüşmenin ardından Dadayev açıklamalarda bulundu.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan, Kültür Bakanı Musa Dadayev, müziğin "Çeçen zihniyetine ve ritim anlayışına uygun" hale getirilmesi için "tüm müzik, vokal ve koreografi çalışmalarının dakikada 80-116 vuruşluk bir tempoya karşılık gelmesi gerektiğini" söyledi.

Dadayev, "Başka halklardan müzik kültürünü ödünç almak kabul edilemez. Çeçen halkının kültürel mirasını çocuklarımızın geleceğine taşımalıyız. Bu, Çeçenlerin ahlaki ve etik yaşam standartlarının tüm yelpazesini içeriyor." dedi. REKLAM Rus medyasında yer alan haberlere göre Dadayev, bölgedeki sanatçılara kurallara uymayan müzikleri yeniden yazmaları için 1 Haziran'a kadar süre verdi. Yeni yasa kapsamında, dünya çapındaki kulüplerde çalınan house, techno gibi modern dans müziği türlerinin çoğu suç sayılacak.