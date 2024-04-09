Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük fedakarlık ortaya koyduğunu belirtti.

Polislerin, bu milletin sadece öz evladı değil, aynı zamanda günlük hayatın da ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Genç, "179 yıldır her alanda çok büyük hizmetler yürüten Emniyet Teşkilatımız, bunları yaparken de hukuk devleti ve demokratik ilkelerden taviz vermeyen özelliği ile ön plana çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, çağdaş, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına her şartta özen gösteren polis teşkilatına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye gayret göstereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin gururu, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken, şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun."