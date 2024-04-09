Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı boyunca gerekli tedbirleri aldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzurlu şekilde geçirebilmesini sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı boyunca gerekli tedbirleri aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzurlu şekilde geçirebilmesini sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzonluların sıkıntısız bir Ramazan Bayramı geçirmesini sağlamak adına tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

        Bayram boyunca ilgili tüm birimlerle halkın hizmetinde olacaklarını vurgulayan Genç, "Bayram boyunca ulaşım hizmetleri aksaklığa mahal verilmeden yürütülecek olup toplu taşıma hizmeti ücretsiz verilecektir. Ayrıca Bahçecik, Bostancı, Sülüklü ve Uğurlu mezarlıklarını ziyaret edecek hemşehrilerimiz için ücretsiz seferler düzenlenecektir." ifadesini kullandı.

        Genç, oluşabilecek her türlü kaza, doğal afet, yangın, mahsur kalma ve benzeri durumlarda mümkün olan en kısa sürede ilk yardım yapılabilmesi ve kesintisiz hizmet verilebilmesi adına yeterli sayıda itfaiye personeli ve araç bulundurulacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Şehrin yoğun bölgelerinde vatandaşlarımızın alışverişlerini ve ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri maksadıyla zabıta ekipleri tarafından dilencilere ve seyyar satıcılara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Şehirde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler de artırılacaktır. İçme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara karşı TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda ekip görevlendirilmiştir. Ayrıca TİKOM ve 185 TİSKİ Mavi Hat günün her saatinde vatandaşlara kesintisiz hizmet verecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!

        Benzer Haberler

        Of'ta siyasi partilerin temsilcileri iftar programında bir araya geldi
        Of'ta siyasi partilerin temsilcileri iftar programında bir araya geldi
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da yapı malzemeleri satılan iş yeri yandı
        Trabzon'da yapı malzemeleri satılan iş yeri yandı
        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
        Trabzon'da çıkan iş yeri yangını söndürüldü
        Trabzon'da çıkan iş yeri yangını söndürüldü
        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı