Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

Daha sonra makamına geçen Esertürk, mesleğe yeni başlayan ve mesleğinin sonuna yaklaşmış polisleri kabul ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Esertürk ve beraberindekiler, daha sonra Sülüklü Mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

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