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        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:28
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        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
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        Trabzon'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.

        Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Doç.Dr. Taner Bora, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Esertürk ve beraberindekiler, daha sonra Sülüklü Mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

        Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra makamına geçen Esertürk, mesleğe yeni başlayan ve mesleğinin sonuna yaklaşmış polisleri kabul ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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