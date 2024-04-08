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        Trabzon'da Çakırgöl'ün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Çakırgöl Turizm Alanı'nda 4 mevsim turizm yapılmasına olanak sağlayacak çalışmalara yol haritası oluşturması amacıyla master plan ve fizibilite raporu hazırlanması için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:49
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        Trabzon'da Çakırgöl'ün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Çakırgöl Turizm Alanı'nda 4 mevsim turizm yapılmasına olanak sağlayacak çalışmalara yol haritası oluşturması amacıyla master plan ve fizibilite raporu hazırlanması için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle çalışma başlattı.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Samet Canbakkal, DOKA uzmanı Murat Karaca, eski devlet bakanı Faruk Nafiz Özak ve Input firması yetkilisi Johannes Triebnik ile bir araya gelerek, Çakırgöl'ün turizme kazandırılması için toplantı düzenledi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çelebi, Trabzon'a yeni turizm destinasyonları kazandırmak ve turizmi çeşitlendirmek için yaptıkları çalışmalar kapsamında Çakırgöl turizm alanıyla ilgili bir proje yürüttüklerini belirtti.

        Eski bakan Faruk Nafiz Özak'ın Çakırgöl'ün turizme kazandırılması için uzun yıllardır büyük emek harcadığına işaret eden Çelebi, "Bölgede kış turizmi yapılabilmesi amacıyla 12 yıl boyunca kar kalınlığı, rüzgar, nem gibi her türlü ölçüm yapıldı, çeşitli ölçeklerde planlar hazırlandı. Biz de şimdi bu değerli çalışmaları sonuçlandırmak için DOKA ile bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çelebi, 12 ay turizme hizmet edebilecek, kışın kayak ve kış sporları yapılabilecek, yazın doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti gibi aktivitelerle sürekli turist çekebilecek bir alan yaratmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Sayın Bakanımız, bu tip turizm tesislerine yönelik master plan hazırlayan dünya çapında bir firmanın uzmanı ve diğer ilgililerle bir ön hazırlık toplantısı düzenledik. Öncelikle 6 bölgeye ayrılan alana yönelik master planlar hazırlanacak ve ardından fizibilite raporları ortaya çıkacak. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı yatırımcılara ulaşacağız. Çakırgöl'den gerçekten çok ümitliyiz, şehrimiz ve bölgemizin turizmine büyük değer katacağına inanıyoruz."

        Çelebi ve beraberindekiler, Çakırgöl turizm alanıyla ilgili çalışmalar kapsamında saha incelemesi de yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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