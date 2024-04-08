Spor yazarlarından Süper Kupa yorumları... Galatasaray - Fenerbahçe....
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Spor yazarları, Şanlıurfa'da yaşananları değerlendirdi.
"SAHADA SOYTARILIK YAPMADILAR"
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe'ye aylardır, belki yıllardır çok ciddi bir lobi düşman. TFF'lerde bulunan anti Fenerbahçe lobileri, yıllardır Fenerbahçe'ye zarar, acı verdi. Fenerbahçe!nin bu maçta sahaya U19 ile çıkmasını eleştirebiliriz. En önemli rakipleri, hatta zaman zaman söylemlere baktığımızda yegane hasımları Galatasaray'a elleriyle bir kupa hediye ettiler ama çok önemli bir şeyi yapmadılar. U19 takımı çıkıp soytarılık yapmadı. Sakatlanma bahanesi ya da kırmızı kart hileleriyle maçı yarım bırakmadı." (Sabah)
"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Biz ülkemizde hakemlerin adaletli davranmadığına inanıyoruz. Hataların insani değil planlı olduğunu düşünüyoruz. Bu durum durduk yerde ortaya çıkmadı. Öylesine kötü kararlar verdiler ki öylesine standartsızlar ki futbol camiasında kimsenin onlara güveni kalmadı. Dolayısıyla bu tepkiyi anlayabiliyorum. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren maçları yine bu hakemler yönetecek. Değişen ne olacak? Bence hiçbir şey. Çünkü TFF Başkanı ısrarla görevine devam ediyor. MHK hala orada duruyor ve aynı hakemler maç almak için bekliyor." (Takvim)
"HERKESİN PAYI VAR"
ERMAN TOROĞLU: "Türk futbolu için kara bir gece ama bu kara gecede herkesin payı var. Bu olayda kimse masum değil. Maça çıkan da çıkmayan da yüzde 50-50 masum değil. TFF hiç masum değil." (Sabah)
"SKANDAL BİR GECE YAŞADIK"
LEVENT TÜZEMEN: "Şanlıurfa'da Türk futbolu adına skandal bir gece yaşadık. 117 yıllık dev çınar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatıyla sahadan çekildi. Şimdi bu görüntüler Avrupa'da manşetlere bile taşınacak. Takımı sahadan çekmek sorunları çözer mi? Çözmez. Doğru yol karşılıklı oturmak, görüşmek ve eteklerdeki taşları dökmektir. Sayın Ali Koç hiçbir empati yapmadan Galatasaray yönetimini samimi ve ciddi bulmuyor. Hatta kötü kalpli olduğunu vurguluyor. Peki Ali Bey'in hiç mi hataları yok? Samimi ve ciddiyetsiz davrandığı durumlar yok mu? Kalben çok masum mu? Tehditle, şantajla, kavgayla çözüm üretemeyiz.Türk futbolunun sükunete, birliğe ve dostluğa acilen ihtiyacı var." (Fotomaç)
"TARİHİ BİR KUPAYDI"
ERCAN GÜVEN: "Tarihi bir Süper Kupa’ydı insanlık tarihini aydınlatan Urfa şehrindeki!.. Milattı. Sadece maç yoktu, her şey vardı. Sahaya çıktığında küfür yiyen U19 gençleri başta olmak üzere herkesin yıprandığı, sadece çimenlerin sağlam çıktığı finalde, Fenerbahçe sahaya karakter koydu… "Oyunun" hakkını verdi, "icabını" yaptı, Kupa’yı kaybetti. Galatasaray ise yöneticisinden topçusuna "üstün" performansıyla çoktan hak etmişti zaten o "kolay" kupayı." (Milliyet)
"BUNLAR KOLAY KARARLAR DEĞİL"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Fenerbahçe kazanabileceği bir kupadan vazgeçti, ezeli rakibine hükmen yenilmeyi göze aldı. Bunlar kolay kararlar değil. Problem; ateşi söndürmek için çaba göstermeleri gerekenlerin, yangına benzin taşıması, kaosa izin vermesinde. Neredeyse tüm takımlar hakem kararlarından şikayetçi, adaletli olduklarına inanmıyor, değerlendirme toplantılarında itiraflar yaşanıyor. TFF Başkanı Büyükekşi ve MHK sanki hiçbir olmamış gibi, tek yorum yapmadı. Bu kez son 13 yılın özetinde, yaşananlarında, kazanılan – kaybedilen maçlarından birikenler, bu geceyi görmeyi nasip ettii. Gencecik çocuklar soyunma odasına giderken, koca koca adamlar hoplaya – zıplaya galibiyeti kutladı" (Fotomaç)
"FUTBOL TARİHİNE UTANÇ SAYFASI"
UĞUR MELEKE: "Türk futbol tarihine utanç sayfası olarak kaydedilecek bir gece yaşandı Şanlıurfa’da. Bu tabloda katkısı olan her bir kişi şunu unutmasın lütfen: Üzerinizde cumhuriyetin yüzüncü yılının ahı var..." (Hürriyet)
"OLAN FUTBOLA OLDU"
İBRAHİM YILDIZ: "Neresinden tutarsanız tutun, elde kalıyor. Futbolu yöneten bir kurumun çözüm üretmesi bekleniyor doğal olarak. Ne varki, bir takımı yok saymak gibi bir yanılgı içerisindeler. Tarihe en kısa süren maç olarak geçecek Süper Kupa rezaleti kimin eseri sorusunun yanıtı biliniyor. İki büyük kulübü birbirine düşüren, düşmanlaştıran, orta yol bulmayan, taraftarları üzen federasyon görevini yapabilse bunlar yaşanmazdı. Olan futbola oldu. Seyir zevkini ve heyecanını inatlaşarak yok ettiler. Yönetmenin bir sanat olduğunu bilemediler. Böl, parçala taktiği ile sahadaki güzelliği kararttılar. Sporseverlere haksızlık yapıldı. Yazık oldu. Futbol adına üzücü bir gün yaşadık…" (Habertürk)
"DERBİ RUHUNU, TUTKUSUNU BİLMEYENLER"
BÜLENT TİMURLENK: "Bu maç tarihe 399. Fenerbahçe- Galatasaray derbisi olarak yazılacak. 115 yıldır kazandılar, kaybettiler, sevindirdiler ya da üzdüler... Taraftar nikah gününü sadece kendini değil arkadaşlarını da düşünüp "Derbi günü olmaz" diyerek aldı. Ortalama bir yaşamda bir insanın aklı kemale erdikten sonra izleyebileceği derbi sayısı 120-130. "Bir tanesi eksik olsun" diyenler, bu derbinin ruhunu, tutkusunu bilmeyenlerdir. Bu oyuna ve ülkedeki futbol atmosferine dair yıllardır değişmeyen cümlelerimdir: Eski kuşaklar takım, golcü posterlerini duvarlarına asarlardı, şimdi gençlerin telefonunda duvar kağıdı onlar. Formaların arkasında en sevilen futbolcunun ismi yazdırılıyor. Bizde de böyle İspanya'da da Arjantin'de de. Dünyanın hiçbir yerinde duvarına başkan posteri asıp, formasının arkasına yöneticisinin adını yazdıran taraftar yoktur. Futbol onu oynayan ve onu izleyenlerin güzel oyunudur. Dün biz ne izledik?.." (Sabah)
"BÖYLE HAK ARANMAZ"
METİN KARABAŞ: "Bir türlü oynanamayan ve sürekli senaryosu değişen Süper Kupa finali nihayet dün gerçekleşti. Gerçi buna gerçekleşti demek ne kadar doğru orası tartışılır. En azından prosedür olarak maçın oynanmasına engel bir durum oluşmadı demek daha doğru olur. Büyük tartışmaların ardından as takımı ile sahada yer alan Galatasaray’ın karşısına Fenerbahçe U19 oyuncuları ile çıktı. Aslında bundan sonra da futboldan bahsetmenin hiçbir anlamı da kalmadı. Yüreği Fenerbahçe sevdası ile atan gencecik çocukları böylesine güçlü bir rakibin önüne atmak hak aramak ile açıklanamaz. Her şey bir yana hiçbir başkan ve yönetimin bu genç kardeşlerimizi böylesine yormaya ve yıpratmaya hakkı yok. (Fanatik)
"ALİ ŞEN'DEN ALİ KOÇ'A"
FAİK ÇETİNER: 11 Şubat 1998 yılında Başkan Ali Şen kupa yarı final maçında Trabzon’da takımını sahadan çekmişti. O maçın canlı şahidi idim. Sonrasında Fenerbahçe hükmen yenik sayılıp 1 yıl kupalardan men edilmişti. Hediye de olsa kupa artık Galatasaray’ın müzesine gidecek. Tebrik edip yazıyı yine Fenerbahçe ile noktalıyalım. Yıllar önce takımı sahadan çeken Ali Şen, bir gün bana, ‘Kararımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım’ demişti. Bakalım Urfa’da tarihe geçen Süper Kupa maçından sonra Başkan Ali Koç gün gelip pişmanlık duyacak mı? Yoksa hep verdiği kararın hep arkasında mı olacak? Ne dersiniz? (Fanatik)