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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi: Şimdi ne olacak? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi: Şimdi ne olacak?

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı yarıda kaldı. Sarı-kırmızılı takım sahaya ideal 11'iyle çıkarken Fenerbahçe ise daha önce duyurduğu gibi U19 Takımından oluşan bir ilk 11 ile çıktı. Galatasaray, 50. saniyede Icardi ile 1-0 öne geçerken Fenerbahçe bu golün ardından takımı sahadan çekti. Hakem Volkan Bayarslan müsabakayı birkaç dakikalık beklemenin ardından tatil ederken maçın akıbeti de merak konusu oldu. İşte TFF'nin izleyeceği yol haritası ve Galatasaray - Fenerbahçe maçına dair olası senaryolar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:17
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        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçenin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

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        U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler.

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        Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Peki şimdi ne olacak?

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        Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.

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        Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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        TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi İlgili Maddeleri

        Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

        a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

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        Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

        3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

        4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

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        Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

        1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

        3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

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