Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi: Şimdi ne olacak?

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi İlgili Maddeleri

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)